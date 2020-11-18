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İspanyol akademisyenlerden koronavirüs analizi: Köpek sahipleri risk altında

İSPANYA’daki Granada Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, koronavirüs ana risk faktörlerini analiz ederek, köpek beslemenin ve aynı ortamda durmanın koronavirüs riskini artırdığını iddia etti.

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İspanya’nın Granada kentinde bulunan ve 1531 yılında kurulan Granada Üniversitesi’nden araştırmacılar, koronavirüsün (Covid-19) ana risk faktörlerini analiz etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mart ve Mayıs 2020 tarihlerinde ulusal karantina sırasında İspanya'da 2 bin 86 kişiyi analiz ederek, köpekle yaşayan kişilerin virüse yakalanma riskinin yüzde 78 arttığını gösterdiğini açıkladı.

Köpek besleyenlere uyarı

Araştırmayı yöneten Cristina Sanchez Gonzalez yaptığı açıklamada “Araştırmamızın sonuçları köpek sahipleri arasında artan bulaş konusunda uyarıyor ve bu daha yüksek yaygınlığın nedeni henüz açıklığa kavuşturulmadı” dedi. Araştırma ekibi, bulgulara dayanarak köpek sahiplerini evcil hayvanlarıyla ilgili olarak aşırı hijyen önlemleri almaya çağırdıklarını açıkladı.

Öte yandan araştırmayla ilgili İngiltere hükümetinin koronavirüs için hazırladığı el broşüründe ise, bir hayvanın koronavirüse yakalanmasının nadir olduğunu ve evcil hayvanların virüsü doğrudan insanlara taşıdığını gösteren çok az kanıt olduğu açıklamıştı.

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