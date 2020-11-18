Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Albayrak'ın istifasını nasıl öğrendi? İsmail Saymaz'ın iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan öğrendiğini iddia etti.

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Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset programının konuğu, Gazeteci İsmail Saymaz oldu. İsmail Saymaz programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın istifasını nasıl öğrendiğini açıkladı.

Saymaz, Erdoğan'ın Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan gördüğünü belirterek, "Bu bizim devlet tarihimizde bir ilk. Bazılarımız istifayı Cumhurbaşkanı'ndan önce gördü" açıklamasında bulundu.

"Sosyal medyadan görmüş"

Saymaz'ın programda açıkladığı dikkat çeken ayrıntılar şu şekilde;

"Berat Albayrak 2 gün Antalya’dan İstanbul’a geldi. Tarifeli uçakla gelmiş. Bunu çeşitli yerlerden teyit ettim. Süleyman Soylu önce istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirmişti.

Bildiğim kadarıyla metni de göndermişti. En son da bunu sosyal medyada paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı da Berat Albayrak’ın istifasını sosyal medyadan görmüş."