Gökten evin bahçesine düştü milyoner oldu

Bali'de yaşayan göktaşı uzmanı Jared Collins, telefonuna gelen mesajla haberi almış. Hikâyenin devamını ise şöyle aktarıyor: "Covid krizinin ortasındaydı. Ya taşı kendime alacaktım ya da ABD'deki bilim insanları ve koleksiyonerlerle çalışacaktım. Açıkçası ikisi de eşit ihtimaldi. Toparlayabildiğim kadar para aldım ve sonradan hünerli bir pazarlıkçı olduğu anlaşılan Josua'yı bulmaya gittim."