Ahmet Davutoğlu'ndan Albayrak'ın 'Allah sonumuzu hayreylesin' sözüne tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda, Berat Albayrak’ı istifa paylaşımında kullandığı ifadeler üzerinden eleştirdi. Davutoğlu, “Allah sonumuzu hayreylesin” ifadesine tepki göstererek, “Senin gitmen başlı başına bir hayır, elhamdülillah” dedi.

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İstanbul ilçe başkanları toplantısında konuşan Davutoğlu, iktidarın, 28 Şubat üzerinden milletin alternatifsizliğini istismar ederek destek sağlamaya çalıştığını öne sürerek, “Biz korkmayacağız, iktidar sahipleri korksunlar” diye konuştu.

'Allah sonumuzu hayreylesin' ifadesine tepki

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak’ın istifa paylaşımında kullandığı “Allah sonumuzu hayreylesin” ifadesine tepki göstererek, “Senin gitmen başlı başına bir hayır, elhamdülillah” dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasının diğer satır başları ise şu şekilde;

"Hala kanalları tek tek arayıp Gelecek Partisi hakkında yayın yapılmaması için baskı uyguluyorlarsa bu nasıl demokrasi?

Kavala örneğinde olduğu gibi öğlen bırakılıp, akşam başka bir davayla yeniden tutuklama nasıl bir hukuk? Ve Türkiye'nin en kaliteli üniversitesini kapatan bir anlayış nasıl bir demokrasi nasıl bir adalet getirir?

Cumhurbaşkanı "acı reçete" diyor. Ne demek acı reçete biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan en artırılacak. Neden? Çünkü faiz görünüşte %10 civarında ama arka kapı operasyonlarında %15 civarında. Şimdi resmi rakamı %20'lere çıkaracaklar.

Toplama kamplarında Uygurları insanlık suçu işleyerek baskı altında ezen bir rejimi örnek bir rejim gibi yansıtıyorlar. Çünkü akıl hocaları orada. 28 Şubat artığı akıl hocaları öyle söylüyor.

Nasıl bir milliyetçilik ki, Türkiye Cumhurbaşkanına "aptal olma" denilen bir mektubu Sayın Bahçeli sinesine çekebildi. Bunların meselesi ne millilik ne muhafazakarlık. Bunların meselesi iktidara tutunmak."