Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler pozitif çıkan koronavirüs testi için para alamaz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerde yapılan koronavirüs testleriyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin "Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikinci dalga endişesi büyürken, Türkiye'deki hasta sayılarında da artış yaşandı. Endişeye kapılan vatandaşlar koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın etti.

Sabah'tan Didem Seymen'in haberine göre, özel hastaneler test için 150 TL ile 600 TL arasında fiyat veriyor. Özellikle yurt dışına çıkış için test yaptırmak zorunda olanlardan iki katı ücret istendiğine dair iddialar sosyal medyadaki şikayet sitelerinde giderek artıyor.

Bir ay önce 80 liraya yapılan koronavirüs testine birçok özel hastanenin artan talebi fırsat bilerek yüzde 80 zam yaptığından yakınılıyor.

'Özel hastaneler test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise şu bilgileri verdi:

"Özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir.

Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz.

Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir. Vatandaş kendisinden alınan ücreti SGK'da tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetlerine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler" dedi.