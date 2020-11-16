Gaziantep'te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti

25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A., hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.

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Gaziantep'te, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A. (37), kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı.

Kurtarılamadı

Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa A.'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.