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Vedat Muriç'in gol attığı maçta dramatik son

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova, Vedat Muriç'in gol attığı maçta sonra dakikalarda yediği golle Slovenya'ya 2-1 mağlup oldu.

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Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro bedelle Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin performansı eleştirilere konu oldu. İtalyan basını Muriqi'yi sert dille eleştirirken Lazio'da bir türlü beklentileri karşılayamadı. Dün akşam oynanan Kosova - Slovenya maçına ise Vedat Muriqi damga vurdu. 

UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi. Kosova, 58. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kosova Milli Takımı formasıyla Slovenya ağlarını havalandıran Vedat Muriqi, 27 Haziran'dan beri ilk kez bir resmi maçta gol attı. Slovenya ise golden 5 dakika sonra 63. dakikada Jasmin Kurtic ile karşılık verdi.

90+3'te dramatik son
Skorda denge sağlanırken maçın son anlarında dramatik bir son yaşandı. Slovenya'da galibiyet golü 90+3. dakikada Josip Ilicic'den geldi. Bu sonuçla birlikte Slovenya gruptaki puanını 13'e yükseltti. Kosova ise 5 maç sonunda 2 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hollanda-Bosna Hersek: 3-1, İtalya-Polonya: 2-0
2. Grup: Belçika-İngiltere: 2-0 , Danimarka-İzlanda: 2-1

B Ligi

1. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda: 2-1
2. Grup: Slovakya-İskoçya: 1-0, Çekya-İsrail: 1-0
3. Grup: Türkiye-Rusya: 3-2, Macaristan-Sırbistan: 1-1
4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0, Bulgaristan-Finlandiya: 1-2

C Ligi

2. Grup: Kuzey Makedonya-Estonya: 2-1, Gürcistan-Ermenistan: 1-2
3. Grup: Moldova-Yunanistan: 0-2, Slovenya-Kosova: 2-1
4. Grup: Arnavutluk-Kazakistan: 3-1, Belarus-Litvanya: 2-0

Not: Romanya-Norveç maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

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