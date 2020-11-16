EPDK elektrik dağıtım ve iletimi için reel makul getiri oranını değiştirdi

EPDK, elektrik dağıtım ve iletimi için reel makul getiri oranını yüzde 13,11 ve yüzde 12,55 şeklinde tekrar belirledi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtımı ve iletimi için ilgili dönemler içinde geçerli olacak vergi öncesi reel makul getiri oranını yüzde 13,11 ve yüzde 12,55 olarak açıklandı.

İki ayrı karar, yayınlanarak resmileşti

Resmi Gazete'nin 14 Kasım tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı EPDK kararına göre, elektrik dağıtım şirketleri için 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 dördüncü uygulama döneminde geçerli olacak, vergi öncesi reel makul getiri oranı yüzde 13.11 olarak belirlendi.

Vergi öncesi reel makul getiri oranı

Elektrik piyasasında iletim sistemi işleticisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) için 1 Ocak 2021-31 Aralık 2023 altıncı uygulama döneminde geçerli olacak vergi öncesi reel makul getiri oranı ise yüzde 12.55 olarak açıklandı.

Kararlar kapsamında dağıtım şirketleri için itfa süresi 10 yıl, TEİAŞ için de 30 yıl olarak tespit edildi.