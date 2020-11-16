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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

BALIKESİR merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde olan 11 asker ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmiş 10 kişinin ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edildi.

Tespitin ardından 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

11 ilde operasyon

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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