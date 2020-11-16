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Optimar anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i 7'ye katladı

Abdulkadir Selvi, Optimar'ın kasım ayı anket sonuçlarını paylaştı. Selvi, 'güvenilir lider' sıralamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 34.5 ile yüzde 5.3 oy alan Meral Akşener'in 7 katı güvene sahip olduğunu yazdı.

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Kamuoyu araştırma şirketlerinden anket sonuçları gelmeye devam ediyor.  Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Optimar'ın anketine göre 'En beğendiğim lider Erdoğan' diyenlerin oranı yüzde 34.5 İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor"

"Optimar araştırma şirketinin kasım ayı anketinde “Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer” diye bir bölüm var. 18 yıllık iktidara rağmen halkın yüzde 33.3’ü “AK Parti çözer” diyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni topladığınızda ise yüzde 32.1 ediyor. Yani muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor.

Yine “En beğendiğiniz lider” diye sorulduğunda da halkımız yüzde 34.5’le Erdoğan’ı ilk sıraya yerleştiriyor. Muhalefet liderleriyle Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Halkımızın yüzde 5.3’ü “Türkiye’nin sorunlarını Meral Akşener çözer” demiş. “Kılıçdaroğlu çözer” diyenlerin oranı ise 3.5. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 10 katı, Akşener’in 7 katı bir güvene sahip."

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