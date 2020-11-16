Araç sahiplerine iyi haber! Benzine 32 kuruş indirim geliyor

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

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Geçtiğimiz hafta 16 kuruş zam gelen benzin fiyatlarında bu gece itibari ile indirime gidiliyor. Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor.