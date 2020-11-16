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Araç sahiplerine iyi haber! Benzine 32 kuruş indirim geliyor

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

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Geçtiğimiz hafta 16 kuruş zam gelen benzin fiyatlarında bu gece itibari ile indirime gidiliyor. Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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