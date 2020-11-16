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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Anadolu Ajansı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

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