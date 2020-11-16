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Rus modelden şoke eden koronavirüs paylaşımı

Dünyaca ünlü Rus model Olga Kagarlistkaya, koronavirüs nedeniyle ölen babasının cenazesini almak için gittiği morgda karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin paylaşımı Rusya'ya ilişkin iddiaları bir kez daha gündeme getirdi.

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RUS model Olga Kagarlitskaya, Samara şehrinde Covid-19 sonucu ölen babasının cenazesini almak için girdiği morgdan dehşet verici fotoğraflar paylaşıp, sağlık yetkililerinin koronavirüs bağlantılı ölümleri gizlediğini öne sürdü.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki Olga Kagarlitskaya, Rusya'nın güneybatısındaki Samara şehrinde vefat eden babasının cenazesini teslim almak üzere morga girdi.

Doktor olan babası Gennady Kegarlitsky, muhtemelen Covid-19 hastalarını ambulansla hastaneye taşırken, koronavirüsle enfekte oldu ve hayatını kaybetti.

Habere göre; 2005 yılında 'Miss Samara Güzeli' seçilen kızı Olga, ceset torbalarını görmesini engellemek isteyen morg çalışanlarını umursamadı ve içeri girdi.

Bir video yayınlayan Olga Kagarlitskaya, Samara'da resmi istatistiklerimize göre yedi ölü var. Fakat burada yediden fazla var" ifadesini kullandı.

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