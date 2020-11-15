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Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Anadolu Ajansı

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.

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23 yaşındaki milli yüzücü Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında 25.54'lük derecesiyle Brezilyalı Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde ilk sırayı aldı. 

Uluslararası Yüzme Ligi'nde yarı final aşaması, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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