Bu güvercin 14.5 milyon liraya satıldı

Belçika'da satışa çıkan "New Kim" adlı posta güvercini 14.5 milyon liraya satıldı. Hollanda Televizyonu'na göre, New Kim'i özel kılan, iyi bir yön duygusunun yanı sıra, iyi bir damızlık da olması.

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BELÇİKA'da düzenlenen açık artırmada "New Kim" adlı posta güvercini 1 milyon 600 bin Euro'ya (yaklaşık 14.5 milyon lira) satıldı. Bu, şu ana kadar Avrupa'da en yüksek fiyata satılan güvercin oldu.

Belçika'nın Brugge kenti yakınlarındaki Knesselare kasabasında internet üzerinden düzenlenen müzayedede Belçikalı posta güvercini, Çinli bir güvercin meraklısı tarafından sayın alındı.

Berlaar kasabasında güvercin yetiştiriciliği yapan 76 yaşındaki Gaston Van De Wouwer, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercinini açık artırma yoluyla satılığa çıkardı.

Belçikalı yetiştiriciye ait 444 güvercin için toplam 4 milyon 180 bin Euro fiyat belirlendi.

Neden bu fiyatı ödedi?

PIPA adlı müzayede evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada New Kim için, 1 milyon 320 bin Euro açılış fiyatı belirlendi.

Posta güvercini, açık artırma sonucu, Çin merkezli Kaier Industrial Group'un sahibi Xing Wei tarafından 1 milyon 600 bin Euro'ya satın alındı.

Belçikalı posta güvercini, aynı zamanda en yüksek fiyata satılan dişi güvercin olma özelliğini de taşıyor. Güvercin piyasasında erkekler daha fazla para ediyor. Hollanda Televizyonu'na göre, New Kim'i özel kılan, iyi bir yön duygusunun yanı sıra, iyi bir damızlık da olması.

New Kim, devir teslim işlemi sona erene kadar, çalınma tehlikesine karşı gizli bir yerde saklanıyor. Posta güvercinin, Çin'e gittikten sonra tekrar Belçika'ya uçmaması için özel bir alanda bakılacak.