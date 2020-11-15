BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL

Ordu'daki vahşet! Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüş

ORDU'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan Makbule Sarı'nın (74), 3 gün önce elleri ve ayaklarının domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abone ol

Ordu'da evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı’yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu.  Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi. 

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı. 

Üç gün önce öldürüldüğü düşünülüyor

Makbule Sarı’nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sarı'nın yarın toprağa verileceği ifade edildi.

Özel ekip kuruldu

Bu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AFAD açıkladı! İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde 18 bin 910 toplanma alanı bulunuyor
İstanbul saldırısını yapan Reina teröristinin mesajları deşifre oldu! İşte tabletten çıkan şifreli talimat
İstanbul'daki 'salgın hastalık' ölümleri, açıklanan korona ölümlerinden fazla! İşte 1 haftalık durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş mesajlar! Artık tahammülümüz kalmadı
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ersin Tatar: Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin
İstanbul'dan Kastamonu'ya gidip karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakalandı
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
180 kişi gönüllü kaydoldu! Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Antalya'ya sevk edildi
F1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turlarında zaferi Lance Stroll elde etti
Yorumlar