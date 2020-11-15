BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL

Düzce'de 24 gündür kayıptı! Ormanda korkunç şekilde bulundu

DÜZCE’de, 24 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan Muhammet Ali Ö.'nün (34) ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Abone ol

Körpeçler Mahallesi’ndeki evinden 22 Ekim'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Ali Ö.’nün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, sosyal medyadan da kayıp duyurusu yaparken, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Kara Hacımusa Mahallesi’ndeki kavaklık alanda ağaca asılı kişiyi görenler, polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ağaçta asılı kişinin, kayıp olarak aranan Muhammet Ali Ö. olduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Muhammet Ali Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammet Ali Ö.'nün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
AFAD açıkladı! İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde 18 bin 910 toplanma alanı bulunuyor
İstanbul saldırısını yapan Reina teröristinin mesajları deşifre oldu! İşte tabletten çıkan şifreli talimat
İstanbul'daki 'salgın hastalık' ölümleri, açıklanan korona ölümlerinden fazla! İşte 1 haftalık durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş mesajlar! Artık tahammülümüz kalmadı
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ersin Tatar: Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklemesin
İstanbul'dan Kastamonu'ya gidip karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakalandı
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
180 kişi gönüllü kaydoldu! Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Antalya'ya sevk edildi
Ahmet Kekeç ölüm nedeni nedir neden öldü? Ahmet Kekeç hastalığı
Yorumlar