İstanbul'daki 'salgın hastalık' ölümleri, açıklanan korona ölümlerinden fazla! İşte 1 haftalık durum

İSTANBUL Büşükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "salgın hastalık" çıkışı tartışması sürüyor. İBB'ye son bir haftada bildirilen günlük "salgın hastalıktan ölüm" sayıları tüm Türkiye'deki açıklanan koronavirüs ölümlerinden fazla. Sebebi ne? İşte 1 haftalık tablo...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsten ölümler nedeniyle dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef alan "Tedbir almada gecikiyorsunuz” açıklamasıyla başlayan tartışma ilginç bir hal aldı. Koronadan ölenlerin açıklandığı tablonun gerçekleri yansıtmadığı iddiası daha da alevlendi. Türkiye genelinde açıklanan ölüm sayıları, İstanbul'da günlük 'salgın hastalık nedeniyle öldü" raporu verilen hastaların çok altında çıktı.

Açıklanan ölüm sayısı ile İBB'ye gelen raporlar farklı

Sağlık Bakanlığı’nın son bir haftada açıkladığı Covid 19’a bağlı Türkiye genelinde vefat eden kişilerin sayısı günlük olarak 80-90 arasında değişirken, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’ne “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirilen vefat sayısının ise her gün 130’lar civarında olduğu görüldü. Dün (cumartesi) Sağlık bakanlığı 92 vefat açıklarken, 14 Kasım Cumartesi günü İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” kodu ile bildirilen vefat sayısı 164 oldu.

Uzmanlar, “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirilen her ölümün Covid 19 vakası olamayacağını söylüyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen ölüm raporlarında “covid 19” kodunun kullanılmaması sadece “doğal ölüm” ya da “bulaşıcı hastalık” kodunun yer alması vefat sayıları konusunda soru işaretinin en önemli sebebi. olarak gösteriliyor.

8-14 Kasım tarihleri arasındaki vefat sayıları

Edinilen bilgiye göre 8-14 Kasım tarihleri arasında İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen “bulaşıcı hastalık” vefat sayısı ile bakanlığın Türkiye genelinde açıkladığı Covid 19'a bağlı vefat sayıları şöyle:

8 Kasım Pazar; bakanlık 84 vefat sayısı açıkladı, İstanbul'da ‘bulaşıcı hastalık' kodu ile 131 ölüm sayısı bildirildi.

9 Kasım Pazartesi; bakanlık 85 vefat sayısı açıkladı, İstanbul'da bulaşıcı hastalık kodu ile bildirilen ölüm sayısı 138 oldu.

10 Kasım Salı; Türkiye genelinde 87 ölüm sayısı açıklandı. İstanbul'daki bulaşıcı hastalığa bağlı ölüm sayısı 133 olarak kayıtlara geçti.

11 Kasım Çarşamba; bakanlık tarafından vefat eden kişi sayısı 86 olarak bildirildi. İstanbul'daki bulaşıcı hastalık kodu ile bildirilen vefat sayısı 137 oldu.

12 Kasım Perşembe; Türkiye'de toplam 88 kişinin Covid 19 nedeniyle öldüğü açıklandı. Aynı gün İstanbul'da bulaşıcı hastalığa bağlı olarak kayıtlara giren ölüm sayısı 131.

13 Kasım Cuma; bakanlık 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. İstanbul'da ise 134 kişinin ölüm nedeni kayıtlara “bulaşıcı hastalık” olarak geçti.

14 Kasım Cumartesi; bakanlık 92 vefat sayısı açıklarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Kasım Cumartesi günü İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” kodu ile bildirilen vefat sayısının 164 olduğunu duyurdu.