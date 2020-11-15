İstanbul'da yoğun bakım hastaları için yer bulamıyoruz! Doktorlar hasta seçecek

Hasta bakarken koronavirüse yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, şimdi de korona savaşçılarıyla omuz omuza mücadele veriyor. Tutluoğlu'ndan özellikle İstanbul için uyku kaçıracak açıklamalar geldi. Tutluoğlu, "Yurt dışında bazı ülkelerde gördüğümüz olumsuz görüntüleri görebiliriz. Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Örneğin; bir tane yoğun bakım yatağı var. 'Genç hasta mı yaşlı hasta mı hangisini yatıracağım?' kararını vermek zorunda kalmak çok acı bir şey" dedi.