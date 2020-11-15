İstanbul'da yoğun bakım hastaları için yer bulamıyoruz! Doktorlar hasta seçecek
Kendisi de koronavirüs tedavisi gören Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında kış ayları için uyarı yaparken, doktorların hasta seçmek zorunda kalabileceğini açıkladı.
Hasta bakarken koronavirüse yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, şimdi de korona savaşçılarıyla omuz omuza mücadele veriyor. Tutluoğlu'ndan özellikle İstanbul için uyku kaçıracak açıklamalar geldi. Tutluoğlu, "Yurt dışında bazı ülkelerde gördüğümüz olumsuz görüntüleri görebiliriz. Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Örneğin; bir tane yoğun bakım yatağı var. 'Genç hasta mı yaşlı hasta mı hangisini yatıracağım?' kararını vermek zorunda kalmak çok acı bir şey" dedi.
"Hasta seçmek zorunda kalınabilir"
Kış ayının çok zor geçeceğini belirten Prof. Dr. Tutluoğlu şöyle konuştu: "Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Zamanında gerekli önlemler alınmadı. Yorulduk, bitap haldeyiz. Zor bir kış bizi bekliyor. Hekim takviyesine ihtiyaç var."
"Yurt dışında bazı ülkelerde gördüğümüz olumsuz görüntüleri görebiliriz. Hekimler, hasta seçmek zorunda kalabilir. Örneğin; bir tane yoğun bakım yatağı var. 'Genç hasta mı yaşlı hasta mı hangisini yatıracağım?' kararını vermek zorunda kalmak çok acı bir şey."
"Aşı gelse bile bu iş kökünden bitmeyecek"
Prof. Dr. Tutluoğlu, Pfizer ve BioNTech firmalarının buldukları aşının dağıtımı ve organizasyonunda ciddi masraflar gerektiğini söyledi. Firmanın aşının etkinliği ile ilgili açıklamasında da bir yanılgı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Tutluoğlu, şöyle konuştu: