BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL

Trabzon'da korkunç kaza! Çocuklar yola savruldu Duygu hayatını kaybetti

TRABZON'da, otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu sürücü Duygu Köse'nin (28) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan çocukları Yağız Egemen (9) ve Uras Bahattin Köse (2) ile yeğeni Hayrunnisa Düzgün (6) hastanede yaşam savaşı veriyor.

Abone ol

Kaza, dün Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana geldi. Duygu Köse yönetimindeki 34 LU 6872 otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Duygu Köse, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocukları Yağız Egemen ve Uras Bahattin Köse, kız kardeşi Songül Düzgün (25) ve onun kızı Hayrunnisa Düzgün yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının kritik olduğu, Songül Düzgün’ün ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.


Akraba ziyareti yolunda kaza
Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Duygu Köse’nin, kız kardeşi Songül Düzgün ve çocuklarla birlikte Giresun’daki bir akraba ziyareti için Trabzon’dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Duygu Köse’nin cenazesi, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
Ankara'daki sağlıkçılara saldırı girişimi! Ekip o yaralıyı ölümden döndürmüş
Diyarbakır Valisi'nden Kırklar Dağı'na imar tepkisi: Burunlarından fitil fitil getirmezsem...
Mahkemeden karar çıktı! FETÖ kanalının dizisi Küçük Gelin'e büyük şok
İsmail Demir: EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor! İki il arasındaki mesafe 3 saate inecek
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
İstanbul'da ele geçirildi piyasa değeri 1 milyon TL! Kuru kafa şeklinde
Son dakika Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Hamilton oldu!
Masterchef Barbaros Yoloğlu yaşı kaç nereli eski haline bakın
Ahmet Kekeç evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar