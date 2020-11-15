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Masterchef Eray kaç yaşında nereli Eray Aksungur kimdir gerçek mesleği ne?

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki eleme adaylarından biri de Eray Aksungur oldu. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Eray, 23 yaşında ve aşçılar şehri Mengen doğumlu. Serhatla sık sık tartışma yaşayan ve sözleri ile dikkat çeken Masterchef Eray hakkında merak edilenler...

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Masterchef'te bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak. Siyah önlüğü giyen ve Masterchef eleme adayı olan isimlerden biri de Eray Aksungur oldu. Eray Aksungur 23 yaşında ve aslen Bolu Mengen doğumlu. İnstagram hesabında 58 bin kişi tarafından takip ediliyor. 

Masterchef Eray kimdir: MasterChef’teki aşçı yarışmacılardan biri olması nedeniyle deneyimli yarışmacı Eray Aksungur, 23 yaşında. Aşçılar şehri Mengen'de aşçılık okudu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

2019 yılında Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz'dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jürisi olduğu, "Lezzet Akademisi' yarışma programında yer aldı. Tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile katıldığı MasterChef’in ana kadrosunda yer almayı başardı.

Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yaptı. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü mezunu olan Eray çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra MasterChef Türkiye'ye başvuru yaparak yarışmacı kadrosuna dahil oldu.

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