Bir Başkadır Ruhiye kimdir gerçekte kim oynuyor? Ruhiye'nin köyü nerede

Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 8. bölümden oluşan 1. sezonu ile yayına girdi. Hemen Türkiye gündemine oturan dizi Bir Başkadır'ın konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. Bir Başkadır'da Meryem'in yengesi Ruhiye'yi kim oynuyor? Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır yayına girdi, daha ilk günden olay oldu Türkiye'nin konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Bir Başkadır oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri de Meryem'in yengesi Ruhiye'yi oynayan Funda Eryiğit oldu. Peki kimdir Funda Eryiğit hangi dizilerde rol aldı?

Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında dizileri hangisi: Funda Eryiğit (d. 6 Kasım 1984, Zwolle, Hollanda) Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.

Bir Başkadır dizisinin konusu nedir: Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

Bir Başkadır oyuncuları kimdir: Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.