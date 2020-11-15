Kırşehir'de otomobilde patlama! 2 kişi yaralandı

KIRŞEHİR'de bir otomobilde patlama meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı patlama iddiaya göre araçtakilerin çakmak gazı soludukları sırada meydana geldi.Abone ol
Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
M.İ'nin (18) kullandığı 06 YC 708 plakalı otomobilde, Sarıuşağı Mahallesi TOKİ Çamlık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Hafif yaralanan sürücü ile araçtaki O.Ö (17), Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Patlamanın, araçtakilerin çakmak gazı soludukları sırada meydana geldiği öne sürüldü.