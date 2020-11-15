Derya Topaloğlu kaç yaşında Mustafa Topaloğlu ile yaş farkı kaç?

Yaptıkları ve söyledikleri ile her dönem olay olan şarkıcı Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kaç kere evlendi soruları merak konusu. Aslen Hopalı olan Topaloğlu 63 yaşında nikahlı bir eşi var. İlk eşi Hasibe Hanım resmi nikahlı eşi ve 2 çocuğu var. İmam nikahlı eşi ise kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu.

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Mustafa Topaloğlu söyledikleri, yaptıkları ve şarkıları ile adından sık sık söz ettiren isimlerden biri. Özel hayatıyla da magazin basınında yer alan Mustafa Topaloğlu aslen Hopalı ve 63 yaşında. 4 çocuğu olan Mustafa Topaloğlu'nın ilk ve resmi eşi Hasibe Hanımdır. Hasibe Hanım'dan bir kızı ve Çağlayan adından bir oğlu vardır. Hasibe Hanım boşanmayı kabul etmeyinde kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile imam nikahı kıyan Mustafa Topaloğlu'nun Derya Hanım'dan da Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu oldu. Ayrıca Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı.

25 yaş küçük Derya Abnat ile evlendi: Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı. İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu olan türkücü, 1998 yılından beri kendisinden 25 yaş küçük imam nikahlı eşi Derya Abnat'dan da Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında da bir oğlu var. Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım boşanmak istemediğinden Mustafa Topaloğlu'nun imam nikahlı eşi Derya Abnat'ın "Topaloğlu" soyadını kullanabilmesi için ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırılmış.

Mustafa Topaloğlu eşleri: Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşamıştır. İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu (d.1985) adında bir oğlu vardır.1998 yılından beri İmam nikahlı eşi Derya Abnat’tan Irmak (d.2002) adında bir kızı, “Hilmi Uzay” (d.2006) adında bir oğlu var. Mustafa Topaloğlu, 22 yıldır Hasibe Topaloğlu ile birlikte.