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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Ticaret Bakanlığından kooperatiflere hibe yağdı

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında üç etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda, bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alındı. Projelerin toplam tutarı olan 18 milyon 128 bin 870 liranın, 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe olarak verilecek.

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Ticaret Bakanlığından alınan bilgilere göre, Bakanlık tarafından kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES hayata geçirildi.

15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başvurular alındı

KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.

Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda, ilk etapta 2 Eylül'de Merkez Proje Komisyonu tarafından 11 ilden 54 kooperatifin toplam tutarı 7 milyon 312 bin 783 lira olan 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754 lira hibe ile desteklenmesine karar verildi.

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