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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Burnun altına indirilen maskenin, yarısı kesik maskeden farkı yok

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske konusunda bir kez daha uyardı. 

 Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi. 

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