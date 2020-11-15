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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov koronavirüse yakalandı

UKRAYNA Sağlık Bakanı Maksim Stepanov koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Bakan, çalışmalarını evden sürdürdüğünü belirtti. 

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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, dikkatli olmama ve tüm güvenlik kurallarına uymama rağmen maalesef, pozitif Covid-19 test sonucu aldım" ifadelerine yer verdi. Ukraynalı Bakan, çalışmalarını evden sürdürdüğünü belirtti. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Parlamento Başkanı Dmitro Razumkov, Başbakan Yadımcısı Oleksiy Reznikov ve Maliye Bakanı Sergiy Marçenko da geçen hafta koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu.

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