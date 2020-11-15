Ahmet Kekeç evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Star Gazetesi'nde yazarlık yapan Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Gazeteci Ahmet Kekeç koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu haberin ardından Ahmet Kekeç'in hayatı merak edildi. Peki Ahmet Kekeç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.æ Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

Vefat haberini Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Covid-19 testinin pozitif çıkması ardından yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Kekeç, 59 yaşındaydı.

Ahmet Kekeç kimdir:

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.