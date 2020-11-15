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Trump'tan yeni seçim açıklaması: Biz kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklamada yaptı ve "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu.

'Biz kazanacağız' diyen Trump, "Yüzbinlerce kişi DCde (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, hileli ve yozlaşmış bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.

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