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Bakan Koca İstanbul'da konuştu! Yeni tedbirler mi geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da gerçekleştirilen koronavirüs toplantısına dair paylaşımda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

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