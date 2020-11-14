BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL

Ordu'da vahşet! Elleri ve ayakları boğazından bağlı ölü bulunan kadının eşyaları çalındı

İhlas Haber Ajansı

ORDU'da haber alınamayan yaşlı kadın polis tarafından evinde ölü bulundu. Elleri ve ayakları boğazından bağlanmış haldeki kadının değerli eşyalarının çalındığı tespit edildi. Soruşturma geniş çapta sürüyor.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Korgan ilçesine bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar Mustafa Bilgi'nin de Sarı'ya ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi.

Makbule Sarı'nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, yaşlı kadını çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple boğazından bağlanmış halde buldu. Yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Makbule Sarı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Evde para ve değerli eşyaların çalındığını tespit eden polis ekipleri, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zonguldak'ta yok böyle zincirleme kaza! Takla attı elektrik direğini devirdi 5 kişi yaralandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Koca İstanbul'da konuştu! Yeni tedbirler mi geliyor?
Ermenistan Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı
Ankara'da ikinci sağlık çalışanlarına saldırı olayı! 5 kişi gözaltına alındı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Kasım 2020)
İyi Parti'de Buğra Kavuncu krizi çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanacağı dolapları gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Basketbol Takımı ikinci uzatmalarda Sırbistan'a yenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploması trafiği: Dominik ve Haiti liderlerine telefon
Çin'deki gelişme dünyayı korkuttu ithal edilen karideste koronavirüs tespiti!
Derby County Phillip Cocu dönemine son verdi
İtalya’da son 24 saatte vaka sayısı kaç oldu? İşte cevabı
2 kıtalık 3 kıtalık kısa duygulu Öğretmenler Günü mesajları 2020
Yorumlar