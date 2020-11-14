Ordu'da vahşet! Elleri ve ayakları boğazından bağlı ölü bulunan kadının eşyaları çalındı

ORDU'da haber alınamayan yaşlı kadın polis tarafından evinde ölü bulundu. Elleri ve ayakları boğazından bağlanmış haldeki kadının değerli eşyalarının çalındığı tespit edildi. Soruşturma geniş çapta sürüyor.

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Olay, akşam saatlerinde Korgan ilçesine bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar Mustafa Bilgi'nin de Sarı'ya ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi.

Makbule Sarı'nın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, yaşlı kadını çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple boğazından bağlanmış halde buldu. Yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Makbule Sarı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Evde para ve değerli eşyaların çalındığını tespit eden polis ekipleri, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı.