BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,65
HABER /  YEREL

Pendik'te cinayet! Park halindeki kamyonetin sürücüsü öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

PENDİK'ten cinayet haberi geldi. Kamyonet sürücüsü araç içerisindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kapıyı açan saldırgan araç içerisini kan gölüne çevirdi. Soruşturma sürüyor.

Abone ol

Olay akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre park halindeki 34 NYZ 37 plakalı kamyonetin sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kamyonetin kapısını açtıktan sonra sürücü koltuğunda oturan gence peş peşe ateş etmeye başladı.

Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerin duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kamyonetin çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri 2 boş kovan buldu.

Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'in 'deniz marulu' kabusu sürüyor: İlk kez görenler korkuya kapılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da ikinci sağlık çalışanlarına saldırı olayı! 5 kişi gözaltına alındı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Kasım 2020)
İyi Parti'de Buğra Kavuncu krizi çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanacağı dolapları gösterdi
MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!
Anket sonuçları olay oldu Meral Akşener partisinin oy oranını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu
Kağıthane'de beyin ameliyatlı gence dayak atan çalışan gözaltına alındı
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Pozitif futbolcu açıklandı
F1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turlarında zaferi Lance Stroll elde etti
Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör belli oldu
Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı
Yorumlar