İzmir'in 'deniz marulu' kabusu sürüyor: İlk kez görenler korkuya kapılıyor
İZMİR'in 'deniz marulu' isyanı sürüyor. Sahilde oluşan görüntüyü ilk kez görenler korkuya kapılırken bölgede günlerdir kötü kokuya ve çirkin görüntüye katlan hala şikayetçi.
Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi yeşil renkli su bitkisiyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak bitkiyle kaplı denizi görenler şaşkına döndü.
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Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken Uğur Karahan, "Şaşırdım, İzmir'de böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Buraya Bergama'dan geldim." dedi.
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Karahan, "Depremden dolayı oluşmuş olabilir. Kış geldiği için de oluşmuş olabilir. Denizin yeşil olduğunu görünce korktum" diye konuştu.
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Denizdeki görüntünün İzmir'e yakışmadığını söyleyen Denizcan Tosun da, "Bostanlı'da bu manzarayı görmek beni çok üzdü. Yoğun bir koku da var. Çiğli tarafında yoğun bir çöp kokusu var" diye konuştu.
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