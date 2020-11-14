MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!

MHP’li Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’ne ilişkin mülkiye müfettişlerinin hazırladığı denetim raporunda dikkat çeken olaylar ortaya çıktı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın "Sözü sözümdür. Kendisini üzmekten sakının" dediği kızına 'sonsuz yetki' vermiş.

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Raporda Işık’ın kızı avukat İmran Işık’ın belediyede başdanışman olduğu ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer aldığı saptandı. Çalışanların da ifadelerine yer verilen raporda başkan Işık’ın müdürlere hitaben bir toplantıda kızına ilişkin, “Sözü sözümdür. Talimatı talimatımdır” dediği belirtildi.

"Kendisini üzmekten sakının"

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre bir çalışan, ifadesinde İmran Işık’ın bir toplantı yapmadığını ancak belediye birim müdürlerinin toplantılarına katıldığını gördüğünü ve bir müdürle toplantısında başkan Işık’ın özetle, “İmran Hanım benim kızım, canım, yavrum, aynı zamanda şahsi vekilim ve danışmanımdır. Kendisi bu işten hiçbir ücret almamaktadır. İstediği evrak, istediğim evraktır. Bu böyle bilinsin, kendisini üzmekten sakının” dediğini anlattı.

"Oda ve araç tahsis edildi"

Başka bir ifadede de, “Belediye başkanımızın kızı, şahsi avukatı, fahri danışmanı, belediyemiz içerisinde müdürlere talimat vermek üzere yetkilendirilmiş birisidir. Başkan Bey’in göreve geldiği günden itibaren belediyemizde çalışmaktadır. Müdürlüklerce yapılan hemen hemen her işin, Başkan Bey’den önce onay merci olarak görev yapmaktadır. İlgili işlerle alakalı müdürlere talimat vermektedir. Belediyemizin 3. katında Başkan Bey’in bulunduğu alanda oda tahsis edilmiştir. Araç tahsis edildiğini bilmeme rağmen plakasını bilmiyorum” sözleri kaydedildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu

Raporda bu konuya ilişkin özetle, “Resmi bir kamu kurumu olan belediyenin başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve diğer görevliler tarafından bir aile kurumu gibi yönetildiği, belediyede hiçbir resmi sıfatı ve yasal dayanağı olmadan belediye başkanının kızı avukat İmran Işık’ın kamu görevini usulsüz olarak üstlendiği saptandığından ilgililer hakkında inceleme başlatılacak ve avukat İmran Işık hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Alim Işık, eleştirilere böyle yanıt verdi: Bir sakıncası mı var?

Cumhuriyet gazetesine konuşan Alim Işık ise kızının belediyede başdanışman ve belediyenin stratejik plan hazırlama kurulunda yer almasına ilişkin, “Bir sakınca var mı? Stratejik planı hazırlamada yer alamaz mıymış? Tüm kamu kurumları, ilgili paydaşlar, ihtiyaç duyulan noktalardaki her türlü kişiler stratejik planlarda yer alabilir. Dolayısıyla ihtiyaç varsa her vatandaşımızdan yararlanabiliriz” dedi.

Işık, çalışanların ifadelerine ilişkin de şunları söyledi: Burası hem Sayıştay hem de Mülkiye denetimine tabi bir kurum. Varsa herhangi bir usulsüzlük kurumlar gereğini yapar. Bu tür dedikodulara dayalı işlerle biz iş yapamayız. Devletin kurumları görevinin başındadır, ne gerekirse yapılır. Bu belediyeye 2019 yılında başkan olduk. 2011 yılından beri Mülkiye denetimine tabi olmayan belediye Mülkiye müfettişleri tarafından denetlendi. Denetlenmeye devam edecek. Yüzlerce bulgu var. Biz de gereğini yapıyoruz. Bizden önce yapıldı diye kurumun herhangi bir eksiği yanlışı varsa düzeltilemeyeceği anlamına gelmez.’

VIP kutlama

Kızı İmran Işık için MHP’li başkanın VIP odasında doğum günü kutlaması yapılmış, belediye bürokratları da hazır bulunmuştu. 2 Eylül’de medyaya yansıyan görüntülerde İmran Işık’ın kutlamasına, Belediye Özel Kalem Müdürü ve başkanın özel sekreteri de katılmış, sekreter pastayı getirirken özel Kalem müdürü ise ikram etmişti.

Görevden uzaklaştırılmıştı

Kütahya Belediyesi’ni AK Parti’den 2019 yerel seçimlerinde devralan Başkan Işık daha önce MHP’den milletvekilliği de yaptı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Rektör Vekilliği’ne de atanan Işık’ın görevine “görülen lüzum üzerine” son verildiği belirtilmişti.