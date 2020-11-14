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HABER /  DÜNYA

Karabağ’da taraflar Rusya arabuluculuğunda cenaze değişimi yaptı

KARABAĞ’da Azerbaycan ile Ermenistan çatışmalarda yaşamını yitirenleri birbirine verdi. Söz konusu değişimde, Rus barış güçlerinin arabuluculuk görevi yaptığı kaydedildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karabağ’da konuşlandırılmış Rus barış güçlerinin arabuluculuğu ve katılımı ile Ermenistan’la çatışmalarda ölen askerlerin cenazelerinin değişimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yetkililer, Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasından hemen önce Azerbaycan’ın eline geçen Şuşa kentindeki çarpışmalarda ölen bazı askerlerin cenazelerinin karşılıklı olarak teslim edildiğini söyledi.

Cenaze değişimi yapıldı

Azerbaycan’ın savunma yetkilileri, Ermenistan’dan çatışmalarda ölen altı Azerbaycan askerinin cenazesini teslim aldıklarını belirtti, ancak karşı tarafa teslim edilen cenaze sayısı paylaşılmadı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 10 Kasım’da Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmanın sekizinci maddesi tarafların esir ve cenaze değişimi yapmasını içeriyor.

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