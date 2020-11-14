Antalya Büyükşehir'de şok! Muhittin Böcek'in vekaletini iptal ettiği Hacıarifoğlu yazıya 'sahte' dedi bildiri paylaştı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yetki kavgası patlak verdi. Başkan Muhittin Böcek, hasta yatağından Mehmet Hacıarifoğlu’nun vekaletini iptal etti. Hacıarifoğlu, yazıya 'sahte' deyip göreve devam kararı alan bir yazı paylaştı.

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Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, imza yetkisi verdiği Mehmet Hacıarifoğlu’nun vekaletini iptal edince ortalık karıştı.

Vekaletin 'sahte' olduğu iddiası ile Mehmet Hacıarifoglu, isyan bayrağını çekip bildiri yayımladı. Şimdi belediye binasında ciddi kavgaların ve bürokratlar arasında taraf seçmelerin yaşandığı iddia ediliyor.

Seyit Torun'un "koltukta kal" dediği iddiası

Konuşulanlara göre CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hacıarifoğlu'na koltuğunda oturması ve söylenenlere itibar etmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Genel Merkez topu valiliğe mi attı?

Yine kulislerde tartışmalara karışmama kararı alan Genel Merkez'in "Valilik çözsün" dediği konuşuluyor.

Kavganın bu nedenle başladığı iddia ediliyor Gazeteci Ali Buldu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında olaya dair bir iddiayı paylaşmıştı: "Sosyal medyada paylaşıyan iddiaya göre olay Pazartesi yapılan Büyükşehir Meclisinde başladı. Ak Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan gündeme ek madde aldırmak istiyor. Genel Sekreter Cansel Tuncer reddedince Aputkan'ın damadı İYİ Partili Barış Bulut, "Belediyeyi seçilmişler mi, atanmışlar mı yönetiyor" dedi. Damat Bulut'un kayınpeder Aputkan'ı destekleyen konuşma sonrası Başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu, "gündeme aldım" demesi üzerine soğuk hava esti. Meclis sonrası tartışmalar devam edince Başkan Vekili Hacıarifoğlu beklenmedik şekilde tüm bürokratların yetkilerini askıya aldı..."

Vekaletinin iptal edildiği yazıya "sahte" diyen Hacıarifoğlu, Böcek'in iyileşene kadar görevinin başında olacağına dair bildiri yayımladı.

İşte Hacıarifoğlu'nun "göreve devam" yazısı

"Çeşitli sosyal medya platformlarında, sayın Başkanımız Muhittin Böcek’in şahsıma verdiği vekaleti sonlandırdığı noktasında bir sahte yazı paylaşımı yapılmaktadır. Bu yazı sahtedir ve belgeyi düzenleyenler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere teftiş kurulumuz görevlendirilmiştir. Antalya Bşb de ki huzur ve sukünet ortamını sahte yazılarla bozmaya çalışanlar hakkında gerekli tüm idari işlemler tarafımdan hiç çekinilmeden derhal uygulamaya konulacaktır.

Önemle belirtmek isterim ki; sayın Başkanın iradesini ortadan kaldırmak için koltuktan kalkmıyor değilim tam tersine başkanın herkesçe bilinen malum olan iradesini korumak için bu koltukdayım. Zira başkan tarafıma vekalet vermiştir ve vekaleti sahibine iade etmek üzere dört gözle sayın başkanımızın göreve dönmesini bekliyorum. Kimi menfaat gruplarının düzmece evraklarla başkanın iradesini sakatlayarak belediyeyi ele geçirmesine müsade etmeyeceğim. Anılan evrakın şekil ve öz olarak doğru olup olmadığının anlaşılması için teftiş kuruluna soruşturma emri verdim. Müfettiş raporuna göre gereken işlemleri tesis edeceğim.

Sayın Başkanımız Emanetin asıl Sahibi Muhittin Böcek tarafıma verdiği emaneti geri aldığı güne kadar görevimi hakkıyla yapmak üzere görevimin başında olduğumu tüm Antalya Kamuoyununa duyururum."

İşte Başkan Böcek'in Hacıarifoğlu'nun vekaletini iptal ettiği belirtilen o yazı