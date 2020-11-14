Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler, 2.5 sene işsiz bıraktılar
Ünlü sunucu Okan Bayülgen, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Gör Beni' programında kendisini Cumhurbaşkanı'na şikayet ettikleri için 2.5 sene işsiz bırakıldığını söyledi.
Okan Bayülgen, 196Sekiz isimli Youtube kanalında, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına konuk oldu. Altın Kelebek ödüllerini sunarken Diriliş Ertuğrul dizisi ekibiyle yaşadığı krizin ardından Cumhurbaşkanı'na şikayet edildiğini ve 2.5 sene işsiz bırakıldığını söyleyen Bayülgen, bu süreçte 4 iş yeri sahibi olduğunu da belirtti.
Bayülgen, "4 tane iş yeri sahibi oldum. Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2.5 sene işsiz kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım" ifadelerini kullandı.
"Onu getirdim ve burada iş sahibi oldum"
Bayülgen, programın ilgili kısmında şu açıklamaları yaptı: Beni 2.5 sene işsiz bırakmaları; Fransa'da bankaya götürdüğüm vergisi ödenmiş paraları, o zaman iktidara yakın iş adamları milyarlarca dolar çıkartırken; oradaki 3 kuruş parayı kızımın okuması için orada belli bir meblağ tutuyordum. Onu getirdim ve burada iş sahibi oldum.
"Bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var' diyorlar"
Bodrum'da bir kulübüm, bir tane brasserie ve İstanbul'da gurur duyduğum bir kabare yatırımım var. Hakikaten ülkemize turistler de geldikleri zaman, 'Bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var' diyorlar.