Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisi görüyordu

Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

Abone ol

Koronavirüsten yoğun bakımda olan Gazeteci Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.

Vefat haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç duyurdu. Haberin ardından birçok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.

Oğlundan yürek burkan paylaşım

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn



Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.



Yağmurdan sonra görüşürüz, babam. pic.twitter.com/f4aU3zEORX — Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 14, 2020

Star’da genel yayın yönetmenliğimi yapan güzel insan Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. #ahmetkekeç — Hadi OZISIK🇹🇷 (@HadiOzisik) November 14, 2020

Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum...

Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 14, 2020

Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Güzel bir insanı kaybettik.



Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mevla mekanını cennet eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 14, 2020