Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisi görüyordu

Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.Abone ol
Koronavirüsten yoğun bakımda olan Gazeteci Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.
Vefat haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç duyurdu. Haberin ardından birçok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.
Oğlundan yürek burkan paylaşım
Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn— Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 14, 2020
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.
Yağmurdan sonra görüşürüz, babam. pic.twitter.com/f4aU3zEORX
Star’da genel yayın yönetmenliğimi yapan güzel insan Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. #ahmetkekeç— Hadi OZISIK🇹🇷 (@HadiOzisik) November 14, 2020
Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 14, 2020
Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah.
Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 14, 2020
Güzel bir insanı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mevla mekanını cennet eylesin.
Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 14, 2020