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Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Koronavirüs tedavisi görüyordu

Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

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Koronavirüsten yoğun bakımda olan Gazeteci Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu. 

Vefat haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç duyurdu. Haberin ardından birçok siyasi ve gazeteci mesaj paylaştı. Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.

Oğlundan yürek burkan paylaşım

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

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