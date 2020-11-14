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Bir partiliden CHP yönetimine videolu tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a çağrıda bulunan bir partili, "Belki görüyorsunuz ama görmemezlikten geliyorsunuz. kardeş kardeşle kavga ediyor. CHP'de birçok üyesi, sempatizanı, çalışanı koşturanı emek veren insanları kavga içinde. Bir sürü yalan bir sürü iftira Muharrem İnce'yi kirletmek için. Lütfen gençlerin birbirine girmesini CHP'ye küsmesini engelle." seslendi.

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Partililerin CHP yönetimine isyanını dile getirdiği video sosyal medyada paylaşılıyor.

Söz konusu görüntülerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a çağrıda bulunan bir partili, "Belki görüyorsunuz ama görmemezlikten geliyorsunuz. kardeş kardeşle kavga ediyor. CHP'de birçok üyesi, sempatizanı, çalışanı koşturanı emek veren insanları kavga içinde. Bir sürü yalan bir sürü iftira Muharrem İnce'yi kirletmek için. Lütfen gençlerin birbirine girmesini CHP'ye küsmesini engelle. " diye sesleniyor.

Öte yandan CHP'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları devam ederken CHP'nin ilçelerinde toplu istifalar gelmeye başladı.

Mersin'de CHP için çalışan Orhan Temir, şu açıklamayı yaptı; ''2 dönem ilçe başkanlığı 3 dönem ilçe seferliği 2 dönem il MJ adaylığı ömrümü verdiğim CHP'den toplu olarak istifa ettik.''

CHP
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