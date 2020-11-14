UMKE personeli Edanur İzmir'deki depremde İnci Okan'ı kurtardığı anı unutamıyor

İZMİR'deki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllerde taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, enkaz altında yaşananları aklından çıkaramıyor

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Aksaray 112 Acil Sağlık ekibinde paramedik olarak çalışan Doğan, görevli gittiği İzmir'de enkaz altında kalan İnci'nin elini tutarak, ona hem destek olmuş hem de ilk müdahalesini yapmıştı.

İzmir'den dönen ve görevine başlayan Doğan, her gün İnci Okan'ı görüntülü arayarak, tedavi süreci hakkında bilgi alıp sohbet ediyor.

İnci Okan'ın enkaz altında söz verdiği keman çalıp, müzik dinletisi yapacağı günü iple çektiğini belirten Doğan, AA muhabirine, 3 yıldır Aksaray'da görev yaptığını ve deprem dolayısıyla İzmir'e görevli olarak gittiğini anlattı.

Elazığ depreminde de görev aldığını aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir depremi olduğunda nöbetteydim. Trafik kazası ihbarı gelmişti, ona çıkarken deprem haberini duydum. Bize de oraya gitmemizi belirten görev geldi. Tüm ekipmanlarımızı alıp hemen çıkış yaptık. İzmir'e ulaşır ulaşmaz enkaz alanında görev aldık. O sırada enkazda canlı birey olduğuna dair bilgi aldık. Beton bloklar vardı, kırma çalışmaları devam etti. İçeriden verilen malzemeleri taş veya molozları çıkarmaya yardımda bulunduk. Bir süre sonra İnci'nin eline ulaşıldığı bilgisi geldi.

Ekip arkadaşlarımla birlikte hemen enkazın altına girdik. Yani çok dar bir alandı, sürünerek ilerleyebildik. 10 metre kadar ilerledik enkazda. Bir süre sırt üstü ilerlemek zorunda kaldım. Kolon demirleri vardı, onların arasından ilerleyerek İnci'ye ulaştım. Ona bir el feneri verdim. İlk önce köpeğinin kurtarılmasını istedi. Onu çıkardık. İnci'nin damar yolunu açtım, gerekli sıvı takviyelerini yaptım. Aynı zamanda motivasyonu kaybetmemesi için abla şefkatiyle yaklaşarak sohbet ettim. 'Bacaklarının çok ağrıdığını' söyledi, elimi tutmak istedi. O an aramızda abla kardeş bağı kuruldu."

"Elini tuttuğumda zaten zaman durmuştu benim için"

Doğan, İnci'yi enkazın altından sağ salim çıkardıktan sonra annesinin kendisine sarılarak ağlamasını hiç unutamadığını ifade etti.

Deprem sonrasında hem üzüntülü hem de çok mutlu anlara şahitlik ettiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bir insanın hayatını kurtarmak bizim için paha biçilemez bir duygu. Mesleğimiz gereği hayatları kurtarıyoruz. İnci'nin enkaz altında damar yolunu açarken 'canım yandı' demesi benim de canımı acıtmıştı. Enkazın altında zaten 17 saat kalmıştı ve canı çok yanmıştı. Çok heyecanlı ve mutluydum, o anda kesinlikle hiç korkum yoktu. Elini tuttuğumda zaten zaman durmuştu benim için. Enkaz altında olmam, nefesimi bile zor almam umurumda bile olmamıştı.

İnci'yle sürekli görüşüyorum. Bana keman çalma sözü verdi. Telefonla görüşüyoruz, kendisine çiçek de gönderdim. Sağlığı da gayet iyi, tedavisi devam ediyor. Hala konuşuyoruz, bana 'ablam' demesi beni çok mutlu ediyor. Hep bir kardeşim olmasını istemiştim, bu vesileyle bir kardeşim oldu."