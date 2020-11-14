BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,11
HABER /  DÜNYA

James Jeffrey’den dikkat çeken YPG iddiası: Türkiye için garanti vermedik

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki ABD-YPG ilişkisine dair çarpıcı açıkalamalar yaptı. Jeffrey, "Washington'da hiç kimse Kürtlere, Türkiye'ye karşı askeri bir garanti vermedi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD’de iki yılı aşkın süredir Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görevini bırakmasına kısa süre kala çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu ay itibarıyla görevini bırakacağını doğruladığı Jeffrey, ABD merkezli Defense One’a konuştu.

Ülkesinin Suriye’deki politikalarına ilişkin kritik bilgiler paylaşan Jeffrey, çarpıcı itiraflarda bulundu. Trump yönetiminin Suriye politikasının başarılı olduğunu savunan Jeffrey, Ocak ayında koltuğu devralacak Biden’a da bu politikaları sürdürme çağrısı yaptı.

Orada ne kadar askerimiz olduğuna dair sürekli oyunlar oynuyorduk.

ABD’nin 2019’da Suriye’deki askerlerinin büyük bölümünü çekerek yalnızca 200 kişi bırakmasına değinen Jeffrey, “Orada ne kadar askerimiz olduğuna dair sürekli oyunlar oynuyorduk. Güvenlik gerekçesiyle rakamları gizli tuttuk. Kuzeydoğu Suriye’de asker sayımız bilinenden daha fazlaydı. Trump 2019’da 200 kişi bırakmaya karar verdi” dedi.

"Trump’ın gidişini kimse istemez"

Trump’ın Orta Doğu’daki hamlelerinin kendisine düşman değil yalnızca dost kazandırdığını iddia eden Jeffrey, “Orta Doğu’daki müttefiklerimizden kimse Trump’ın gittiğini görmek istemez. Trump’ın uyguladığı politikalar bölgede oldukça popüler. Bana mutlu olmayan bir tane müttefik gösterin” ifadelerini kullandı.

Washington’da hiç kimse Kürtlere, Türkiye’ye karşı askeri bir garanti vermedi.

ABD’nin PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yle olan ilişkisine de değinen Jeffrey, desteği çekerek YPG’yi Türklere karşı terk ettikleri şeklindeki yorumlara katılmadığını söyledi. ABD’nin YPG’ye verdiği garantinin Rusya, Esad güçleri ve IŞİD’e karşı olduğunu belirten Jeffrey, “Washington’da hiç kimse Kürtlere, Türkiye’ye karşı askeri bir garanti vermedi” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bitlis’te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
Erdoğan, Berat Albayrak'ın görevden aldığı bürokratları Sayıştay savcılıklarına atadı
İstanbul'da lüks otelde taciz dehşeti: Odaya sürükledi kapıyı kapattı
Ayda bebekten yürek yakan sözler: Annem gelecek, pikniğe gideceğiz
Hollanda'da Türk milletvekilinin tepkisinden sonra Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita düzeltildi
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuk sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı
Doktora ‘terbiyesiz’ dedi cezayı yedi yargıdan emsal karar
Juventus'ta Merih Demiral korkusu yaşanıyor
Türkiye - Rusya maçı ne zaman canlı yayın saat kaçta hangi kanalda?
Seçimde hile yapıldığına dair delil getirene 1 milyon dolar para ödülü
Denver 2 testi nedir çocuklarda Denver 2 testi nasıl yapılır?
Yorumlar 4 yorum