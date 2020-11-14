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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, Berat Albayrak'ın görevden aldığı bürokratları Sayıştay savcılıklarına atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından bakanlıkta görevden aldığı bürokratları Sayıştay savcılıklarına atadı. 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’da geçen ocak ayında çok sayıda bürokrat görevden alınmıştı. Berat Albayrak’ın bakan olduğu dönemde gerçekleşen bu görevden almalar dikkat çekmişti.

Görevden alınan 20’ye yakın üst düzey bürokrat arasında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Karatürk de vardı.

Erdoğan o isimleri atadı

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Karatürk dün Cumhurbaşkanı tarafından Sayıştay Savcılığı’na atandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak da görevinden alınan isimler arasında yer aldı. Çolak, dün Erdoğan tarafından Sayıştay Savcısı olarak atandı.

Savcılığa atanan bir diğer isim Ertan Erüz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yönetici olarak görev yapmıştı.

Mustafa İlhan da Sayıştay Savcısı olarak atandı. 

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