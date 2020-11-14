Anadolu Efes 14 yıl sonra Yunanistan'da galip geldi

THY Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 80-77 yenerek 14 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

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Anadolu Efes, THY Euroleague 8. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk oldu.

Oaka Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Anadolu Efes 80-77 kazandı.

Maçın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Panathinaikos OPAP, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in ev sahibi takımdan daha fazla skor ürettiği üçüncü periyotta öne geçen ve son çeyreğe 59-54 üstün giren lacivert-beyazlılar, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 80-77 kazanmasını bildi.

33 sayıyla oynayan Micic, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Yunan temsilcisinde ise Shelvin Mack 18 sayı kaydetti.

THY Euroleague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 445. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 445 mücadelede 235 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.