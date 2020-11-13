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Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı

2019-20 sezonunda oynadığı 17 deplasman maçından 6 galibiyet alan Galatasaray, bu sezon ise 8. haftada 3 dış saha galibiyeti aldı.

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Galatasaray, Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon Başakşehir’in 13 puan gerisinde 6. sırada bitirmişti. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı 17 maçın sadece 5’ini kazanırken; 6’sında berabere kalmış, 6’sını ise mağlup tamamlamış ve 30 puan kaybetmişti.

Bu sezon ise geçen sezona nazaran tersi bir grafik çiziliyor. Ligde geride kalan 8 maçta 16 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bunların 9’unu deplasmanda, 7’sini evinde aldı.

Bu sezon çıktığı Başakşehir (2-0), BB Erzurum (2-1) ve Sivas (2-1) deplasmanlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, tek puan kaybını ve yenilgisini Kasımpaşa karşısında 1-0’lık skorla yaşadı. 

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