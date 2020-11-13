BIST 1.291
DOLAR 7,66
EURO 9,06
ALTIN 469,12
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11.326'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 407.939'a yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 2010 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2010 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, ağır hasta sayısı ise 3356'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslardan çarpıcı yorum: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybederken Türkiye kazandı
Galatasaray'ın deplasman fobisinden eser kalmadı
Vefat ilanıyla ortaya çıkan Gaziantep Üniversitesi'ndeki akraba ilişkileri tepki çekti
Tayvan kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi
Muharrem İnce neden televizyonlara çıkartılmıyor?
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ı korumakla görevli 130 kişinin koronavirüs testi pozitif
ABD'de yaşanan zincirleme kazada 29 araç birbirine girdi
2 kıtalık 3 kıtalık kısa duygulu Öğretmenler Günü mesajları 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Ne olur Allah rızası için bırakın sigarayı
İzmir'de 71 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti
Diyarbakır'da terör soruşturması! 12 şüpheli gözaltına alındı
Yorumlar 1 yorum