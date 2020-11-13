Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11.326'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 407.939'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 2010 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2010 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, ağır hasta sayısı ise 3356'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.