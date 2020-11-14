BIST 1.291
DOLAR 7,68
EURO 9,09
ALTIN 469,12
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Emniyet personeline evlilik yıl dönümü izni

Mesai gözetmeksizin çalışan, zaman zaman da evlerinden ve eşlerinden uzakta vazife yürüten emniyet personelinin yüzünü evlilik yıl dönümü mazeret izni güldürdü.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 21 Şubat'tan itibaren evlilik yıl dönümlerinde bir gün mazeret izni kullandırılması personele moral kazandırdı.

Genelgenin yayımlandığı tarihten bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli 39 bin 124 personel, evlilik yıl dönümünde eşlerinin yanında olma imkanı buldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçimlerinde kritik eyaletlerdeki sonuçlar da belli oldu
Galatasaray, Kenan Karaman'ı transfer etmek istiyor
Ruslardan çarpıcı yorum: Karabağ'da Ermenistan ve Rusya kaybederken Türkiye kazandı
Muharrem İnce neden televizyonlara çıkartılmıyor?
Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira cezası kesti
Antalya'da anneye akılalmaz tuzak! Her şey bir telefonla başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Seçimi kaybeden Trump'ın gizli planı ne?
İtalya'da koronavirüs hastaları tuvaletlerde ölüyor
İstanbul merkezli dev FETÖ operasyonu
Sanayi üretim endeksinde rekor
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku!
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hangi partiden nereli?
Yorumlar 3 yorum