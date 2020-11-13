ABD'de yaşanan zincirleme kazada 29 araç birbirine girdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. 29 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

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ABD’yi etkisi altına alan karşı yağışı bir çok eyalette hayatı felç etti. Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar hastaneye götürülürken; kaza nedeniyle çoğu TIR olmak üzere 10’a yakın aracın yanarak kül olduğu ifade edildi. Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada; kazaya yoğun kar yağışının sebep olduğu ve yanan araçlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ifade edildi.