Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Ne olur Allah rızası için bırakın sigarayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklama yaptı. Erdoğan burada vatandaşa sigara bırakma çağrısını bir kez daha yenileyerek, 'Ne olur Allah rızası için bırakın sigarayı.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı doğrudan milletimize anlatıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz. 18 yıllık iktidarlık döneminde yakaladığımız başarıları makarnaya kömüre bağlayanlar oldu. Bunlar emek vermek yerine, hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler. Bu milletin oyunu bir torba kömüre satmayacakları kadar şerefli olduğunu anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi bu elitist bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, sanatçı, akademisyen, siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimizle çok iyi tanıyoruz.

81 vilayetin tamamını kalkındırmak için daha çok koşturacağız. 2023 senesine kadar şehrimize hizmet edecek öncü kadroları belirlemiş olduk. Şimdi de resmi açılışını yaptığımız İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi her bakımdan şehre hizmet edecek bir eserdir. Bu hastane sağlık turizminde de bölgesine hizmet edecektir.

Salgında takke düştü kel göründü

Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı başarabilen bir devlettir. Salgın döneminde dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görmüştür. Salgın sürecinde adeta takke düştü kel göründü misali yüzlerdeki makyajlar akmış gerçekler ortaya dökülmüştür. Dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Kağıt üzerinde maddi bakımdan zengin görünen ülkelerin ne hastane kapasitelerinin ne sağlık personeli sayışlarının ne sağlık sigortası sistemlerinin böyle bir yükü taşıyamadığı ortaya çıktı. Biz ise Atatürk Havalimanı’nda bin 6 odalı bir hastaneyi 45 günde bitirdik. Aynı şekilde yine bin 6 yataklı bir hastaneyi Sancaktepe’de Anadolu yakasında onu da bitirdik. Ve bunların içinde 16’şar ameliyathane var.

Bedeli ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyecekler

Maskeden solunum cihazına üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Çok ciddi bir sağlık ordumuz var. Ve bu sağlık ordumuzla da bu dönemde çok ciddi bir savaş verildi. Sağlık ordumuz içinde de tabi ölenler şehitlerimiz oldu. Bu mücadeleyi bu savaşı açık net verdiler, hala da veriyorlar. Kolay bir iş değil…Özellikle sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz terbiyesiz bazı saldırılar bunların bir kere kadri kıymet bilmeyişinin bir alameti farikasıdır. Onlarda bedellerini zaten ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir. İnsanların dünyada ilgisizlikten öldüğü yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerle karşılaştık. Türkiye 158 ülkeye maske, tulum, ilaç elimizde ne varsa gönderdik

Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu yaptık

Türkiye güçlü sağlık altyapısı ile salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu yine bu süreçte Türkiye olarak gerçekleştirdik. Biz Türkiye olarak 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı aileleri ile buluşturduk. 155 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk.

Vatandaşa çağrı: Ne olur Allah rızası için bırakın

Son haftalarda dünya genelinde vaka sayılarında yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunana kadar rehavete kapılamadan savaşmaya devam etmeliyiz.

Ekranları başındaki milletimize sesleniyorum. Ne olur Allah rızası için yok dışarısıymış, yok kafeteryasıymış yok şurasıymış burasıymış sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım en önemli vurgun noktası akciğer. Akciğerinde en önemli vurgun yeme aracı sigara lütfen artık sizler de bize yardımcı olun.

İstanbul ve Ankara’da da yeni bir süreç başlattık. Yapmak zorundayız bunu biz kendi keyfimiz için yapmıyoruz. Bütün bunları milletimiz için yapıyoruz.

Aşı konusunda rant ve kar hesabı utanç vericidir

Türkiye olarak aşı konusundaki çalışmalarımızı çok kuvvetli bir şekilde sürdürüyoruz. Almanya’da iki Türk kardeşimiz de bu işin içinde biliyorsunuz. Tüm bu ülkelerle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık bakanlığımız diğer ülkelerin aşı çalışmalarını da yakından takip ediyor. Maalesef zaman zaman spekülasyonlara da şahit oluyoruz. Tüm dünyayı kasıp kavuran milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir. Daha önce dediğimiz gibi üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişebilmesi çok önemlidir.

Hastanede 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor

Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Ameliyathanelerde bulunan alanlar yoğum bakım odasına çevrilecek şekilde ayarlandı

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı.

Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor.

Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

651 deprem izolatörü

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi.

Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.

Kanser tedavisinde ileri teknoloji kullanılacak

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, şehir Hastanesi ile bölgenin sağlık alanında birçok ilke kavuşacağını söyledi.

Hastanenin açılmasıyla kentin 102 yoğun bakım yatağına kavuşacağını belirten Kalkan, "Bölgemizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük sağlık yatırımlarından biri hayata geçirildi. Burada kanser tanı ve tedavide bize zaman kazandıran ve tedavinin başarısını artıran Pet-CT ünitesi bulunacak. Bugüne kadar vatandaşlarımız bunun için diğer illere gidip hizmet alıyordu. Artık vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacak" dedi.

Kalkan, hastanede ileri teknolojiye sahip cihazların kullanılacağını vurgulayarak şöyle devam etti: "Hastanede mikrobiyoloji, biyokimya, genetik ve patoloji alanlarında aynı anda tüm testleri çalışabilecek ileri bir cihaz parkurumuz olacak. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinde vatandaşımıza beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacak. Binamız ısıtma ve soğutmada tasarruflu bir çerçeveye sahip. Çatısındaki 6 bin metrekarelik güneş panelleriyle kendi suyunu kendisi ısıtacak."