Fahrettin Koca: İstanbul başta olmak üzere hastalığın bulaşma hızı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde hızla yayılan ve artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."