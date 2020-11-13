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Antalya'da anneye akılalmaz tuzak! Her şey bir telefonla başladı

ANTALYA'da Covid-19 testi pozitif çıkınca birlikte karantinaya alındığı 5 yaşındaki kızı Meyra Uçar'a (5) söz verdiği Pomeranian cinsi köpeği almak isteyen laboratuar tekniksiyeni Gülay Bilgili (47), dolandırıldı. Hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Bilgili, "Kızıma verdiğim sözü tutamadığım için çok üzgünüm" dedi.

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Kepez Devlet Hastanesi'nde laboratuvar tekniksiyeni olan Gülay Bilgili, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde kızı Meyra ile karantinaya alındı. Bu süreçte kızına pomeranian cinsi köpek alma sözü verdi.

Kısa süreli araştırma sonunda da sosyal medyada Müslüm Demir tarafından verilen ilanı gördü. İlandaki cep telefonunu arayan Bilgi'ye, Demir yurt dışına çıkacağı için köpeklerini sattığını söyledi. Demir, Bilgili'nin hesabına 2 bin 400 lira gönderdi. Kısa süre sonra yeniden Müslüm Demir'e ulaşmak isteyen Gülay Bilgili, aradığı telefon yanıt vermeyince dolandırıldığını anladı.

"Telefon numaram engellenmişti"
Eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte yaşamaya başladığını anlatan Bilgili, "Kendisi ile anlaştık. Bana 'Size nasıl güvenebilirim?' diye sordu. Ben de köpeğe en iyi şekilde bakabileceğimi söyledim. Köpeğin 400 lira yol masrafı ile secere sorgulaması olan 2 bin lirayı göndermemi, daha sonra bana iade edeceğini söyledi. Hesabına parayı gönderdim. Daha sonra aradığımda telefon numaram engellenmişti. Dolandırıldığımı anladım" dedi. Polis ile savcılığa başvuracağını belirten Bilgili, kızı Meyra'ya verdiği sözü tutamamanın kendisine büyük acı verdiğini ifade etti.

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